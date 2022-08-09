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بدأت مراسم تشييع جثامين الشهداء إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه الذين ارتقوا في هجوم قوات الاحتلال على مدينة نابلس.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام فلسطينية، جثامين المقاومين الذين ارتقوا في اشتباكات مع جيش الاحتلال داخل منزل في البلدة القديمة بمدينة نابلس، وهي تغادر من المستشفى على أكتاف الفلسطينيين.

تغطية صحفية: "جثامين المـــقاومين الذين ارتقوا في اشــتباكات مع جيش الاحتلال داخل منزل في البلدة القديمة بمدينة نابلس". pic.twitter.com/LRnMfpnzap — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 9, 2022

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء ثلاثة شهداء و40 آخرين، بينها 4 في حالات حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.

والشهداء الثلاثة هم إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه، والثلاثة من قادة كتائب شهداء الأقصى.