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صور.. الفلسطينيون يشيعون شهداء نابلس الثلاثة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 12:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 12:22 م

بدأت مراسم تشييع جثامين الشهداء إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه الذين ارتقوا في هجوم قوات الاحتلال على مدينة نابلس.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام فلسطينية، جثامين المقاومين الذين ارتقوا في اشتباكات مع جيش الاحتلال داخل منزل في البلدة القديمة بمدينة نابلس، وهي تغادر من المستشفى على أكتاف الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء ثلاثة شهداء و40 آخرين، بينها 4 في حالات حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.

والشهداء الثلاثة هم إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه، والثلاثة من قادة كتائب شهداء الأقصى.


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