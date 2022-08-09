 المرصد الأوروبي لمراقبة الجفاف: قرابة ثلثي القارة العجوز عرضة لتهديد الجفاف - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 أغسطس 2022 9:37 م القاهرة القاهرة 24°