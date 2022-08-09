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مصر
الكهرباء: التنسيق مع المحليات لقطع الخدمة عن بعض الأماكن تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء
فيديو.. متحدث الوزراء: لولا دعم الكهرباء لبلغ سعر الكيلو وات 10 جنيهات
متحدث الحكومة: منطق أنا بدفع كهرباء ومحدش ليه عندي حاجة غير منضبط
هل تُعيد الدولة تطبيق التوقيت الصيفي؟ الحكومة توضح
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تركيا ترسل سفينة تنقيب جديدة إلى شرق المتوسط.. وأردوغان: لا نحتاج إذنا من أحد
تايوان تبدأ مناورات بالذخيرة الحية مع استمرار نظيرتها الصينية
مصادر لإكسترا نيوز: مصر تبلغ إسرائيل ضرورة وقف القصف العسكري على غزة فورا
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رياضة عالمية
جونياس: جاهزون لمواجهة أي فريق رغم الغيابات.. والهدف المبكر منحنا الأفضلية
فيديو- «البخور» يفشل في حماية مرمى المحلة من الهزيمة أمام بيراميدز
لحظة بلحظة.. الزمالك 1 × 0 مصر المقاصة.. الدوري الممتاز
رأي
فن
محمد رمضان يرد على سميرة عبد العزيز بعد موافقتها على تقديم دور أمه: للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم
سارة سلامة تنضم لأبطال مسلسل «الونش»
ميرهان حسين تستعد لتصوير فيلمها الجديد «اتنين للإيجار» السبت المقبل
فيلم تسليم أهالي يواصل صدارة شباك التذاكر بـ6 ملايين جنيه
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أمين سر محلية النواب: السماح بالإحلال والتجديد والبناء بضوابط لمن حصل على نموذج 10
متحدث الحكومة: دعم الكهرباء مزدوج.. تكلفة الكليو وات تتجاوز 10 جنيهات لو طبقنا معايير السوق
فيديو.. متحدث الكهرباء: ترشيد الاستهلاك مش معناه إننا منستخدمش كهرباء
حوادث وقضايا
حبس 4 متهمين بحيازة 180 طربة حشيش في الإسكندرية
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميني باص بالصف
حبس شاب أطلق النار على صديقه في المنيا 4 أيام
النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة قتل طالبة إعلام الشروق سلمى بهجت بالزقازيق
تليفزيون