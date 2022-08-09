مقتل 8 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر هطول أقوى أمطار منذ 80 عاما في كوريا الجنوبية

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن أقوى أمطار تهطل على كوريا الجنوبية منذ 80 عاما أودت بحياة ثمانية أشخاص وأدت إلى فقدان ستة آخرين، بالاضافة إلى غمر المنازل والمركبات والمباني ومحطات مترو الانفاق بالمياه.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن مناطق بالعاصمة سول ومدينة إينتشون بغرب البلاد وإقليم جيونجي الذي يحيط بسول هطلت عليها أمطار وصل منسوبها إلى أكثر من 100 ميليمتر في الساعة مساء أمس الاثنين.



وقالت إدارة الارصاد الكورية إنه من المتوقع هطول 300 ميليمتر من الأمطار على منطقة العاصمة حتى بعد غد الخميس.



وقد أودت الأمطار بحياة خمسة أشخاص، في حين فقد أربعة آخرون في سول، وتوفى ثلاثة أشخاص في إقليم جيونجي، وفُقد اثنان آخران.