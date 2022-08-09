المستشار الألماني: ثورة كبيرة في اتجاه التحول إلى الطاقة المتجددة

يتوقع المستشار الألماني أولاف شولتس، حدوث ثورة كبيرة في الصناعة الألمانية خلال التحول إلى التقنيات الجديدة والطاقة المتجددة.



وقال شولتس اليوم الثلاثاء أثناء زيارته لمحطة تعبئة هيدروجين في منطقة فرانكفورت-هوكست الصناعية إن الاقتصاد الألماني سيُنتج ويستخدم الطاقة بطريقة مختلفة تماما عما كان عليه الحال في الماضي، مضيفا أنه بفضل مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة مثل الهيدروجين يمكن لألمانيا أن تحرر نفسها من التبعية وأن تدافع عن سيادتها.



وذكر شولتس أنه يمكن استخدام الهيدروجين في التنقل والإنتاج وفي عمليات تقنية، مضيفة أنه في "هوكست" يمكن رؤية مدى فعالية الأمر، وقال: "خاصة الآن وبعد أن رأينا مدى اعتمادنا على واردات الطاقة من جميع أنحاء العالم - وفي هذه الحالة خاصة من روسيا - من المهم أن نعرف أن لدينا قدرة تكنولوجية واقعية وقابلة للحياة اقتصاديا تخلق فرص عمل وقيمة مضافة في ألمانيا"، مؤكدا ضرورة المضي قدما في ذلك بأقصى سرعة وتنفيذه على نطاق صناعي كبير.



واعتبارا من نهاية هذا العام سيُجرى تعبئة قطارات الركاب التابعة لاتحاد "راين-ماين" للنقل في محطة تعبئة الوقود في هوكست-فرانكفورت. وسيعمل ما مجموعه 27 من هذه القطارات في منطقة الراين - ماين. وبحسب بيانات الاتحاد، سيكون هذا أكبر أسطول قطارات في العالم مزود بخلايا وقود الهيدروجين، وهو من النوع الرمادي وجرى إنتاجه من نفايات في المنطقة الصناعية.