قال الفنان علاء مرسي، إنه ظلم موهبته ولم يوجهها بشكل صحيح، من خلال مشاركتها في أعمال لا ترتقي للذوق، وتؤخر من مسيرته الفنية، معقبًا: «قدمت عدد من الأعمال كونت مسيرة مكنتش عايزها أو مش طموحي»- على حد قوله.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أنه كان يسعى لتقديم شخصيات مؤثرة من خلال أعماله الفنية، دفعه للمشاركة بأعمال لمجرد التواجد فقط وأخرى من قبيل المجاملة، مؤكدًا أن جيله من الفنانين صف أول ولكن تصنيفه هو صف ثاني كحيز.

واستكمل حديثه: «أنا مش صف أول لأنى صنعت هذا المكان ليا»-على حد تعبيره.

وعن نجاح بعض الفنانين في وضع انفسهم بين نجوم الصف الأول رغم كبر السن، جاء نتيجة قدرتهم على إدارة موهبتهم بشكل جيد، وعدم التقليل من قدراتهم الفنية، مؤكدًا «بعد العمر الطويل دا فوقت من سنة، وهختار الأعمال الفنية كويس»-حسب ما قال.

ولفت إلى أن الإنسانيات الزائدة في العمل بشكل كبير تضر، مؤكدًا أن الإقرار بهذا المبدأ صعب على النفس ولكن هناك خيط رفيع بين مراعاة الجانب الإنساني وبين عدم الإضرار بنفسه.

وذكر أن زوجته وبناته أصبحوا رقيبًا عليه، ويديرون عملية اختيارات الأعمال الفنية له، معقبًا أنه ابنته مريم خريجة كلية الهندسة وهي من تدير الاتفاقات المتعلقة بالأعمال التي تعرض عليه أو في الجانب المالي.