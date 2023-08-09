مقتل 7 أشخاص جراء فيضان مفاجئ في مقاطعة سيتشوان غربي الصين

لقي سبعة أشخاص اليوم، مصرعهم، جراء فيضان مفاجئ، ضرب مكانا معروفا بوجود حواجز على شكل قشور الأسماك على طول نهر لونجشي في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت السلطات المحلية، أن الحادث وقع في حي يويتشنج بمدينة ياآن، بعد زيادة منسوب الروافد العليا لنهر لونجشي، ما أدى إلى انجراف 11 شخصا، قبل إنقاذ أربعة منهم.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال الصين في الأيام الأخيرة، في مقتل 62 شخصا على الأقل، بحسب حصيلة جديدة اليوم، شهدت زيادة في عدد الضحايا ثلاث مرات في غضون أسبوع في مدينة بكين وحدها.

واجتاح إعصار دوكسوري الذي تراجع إلى مستوى العاصفة بعدما ضرب الفلبين المجاورة، جزءا من الصين الأسبوع الماضي مع هطول أمطار شديدة تسببت في أضرار جسيمة.

وكانت العاصمة الصينية بكين التي شهدت أكبر هطول للأمطار منذ 140 عاما ومقاطعة خوباي المجاورة، الأكثر تضررا بالعاصفة.