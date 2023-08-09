إيهاب الببلاوي نائبا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بتعيين الدكتور إيهاب عبد العزيز عبد الباقي الببلاوي، نائباً لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جدير بالذكر أن الدكتور إيهاب الببلاوي يعمل أستاذاً بقسم اضطرابات اللغة والتخاطب "الصحة النفسية" بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، ومستشار لرئيس الجامعة لشئون الإعاقة، ومدير مركز المعلومات النفسية والتربوية، وكان يشغل منصب عميد علوم ذوي الإعاقة والتأهيل حتى صدور قرار تعيينه نائباً لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.

من جانبه قدم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق التهنئة للدكتور إيهاب الببلاوى، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد لتحقيق التقدم والريادة للجامعة فى قطاع الدراسات العليا والبحوث وتحقيق مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية.