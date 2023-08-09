محافظ أسوان خلال استقبال الأنبا بيشوى: روح الإخاء والمحبة هى التى تحكم العلاقات بيننا

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استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها، وذلك بحضور المهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ.

وقال اللواء أشرف عطية، إن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين المحافظة وشعب الكنيسة ليعكس ذلك المبادئ والأسس الثابتة للمواطنة وأواصر التلاحم والتماسك والتسامح التى تقوم عليها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه.. وجه الأنبا بيشوى الشكر لمحافظ أسوان لحرصه على الخطوات الإيجابية التى أمر باتخاذها بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة ليؤكد ذلك الاهتمام الكبير الذى توليه أجهزة الدولة لتحقيق التأمين الكامل بهذه المواقع الكنسية.

وأوضح أن هذه الروح الطيبة من المحبة تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل، فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.