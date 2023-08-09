ميار شريف تودع بطولة مونتريال للتنس من الدور الأول بالخسارة أمام التشيكية ماركيتا

ودعت اللاعبة المصرية ميار شريف، منافسات بطولة مونتريال المفتوحة للتنس من الدور الأول، بعد خسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وفازت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، بطلة ويمبلدون 2023، على ميار شريف بنتيجة 2 - 0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في الدور الأول من بطولة مونتريال بكندا.

يُذكر أن البطلة المصرية ميار شريف احتلت المركز الـ 38 عالميا في التصنيف الأخير للرابطة الدولية للتنس للمحترفين.

وفي سياق متصل، انسحبت البطلة الإسبانية باولا بادوسا من بطولة مونتريال للسيدات، بسبب معاناتها من الإصابة في الظهر.