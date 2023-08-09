شركة فيرجن جالاكتيك تطلق أولى رحلاتها الفضائية السياحية غدا

تطلق شركة فيرجن جالاكتيك الفضائية، أولى رحلاتها السياحية غدا الخميس، وسيكون من بين ركابها الثلاثة لاعب أولمبي سابق مصاب بمرض باركينسون.

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن اللاعب الأولمبي جون جودوين من نيوكاسل الذي يبلغ من العمر 80 عاما، وكيشا شاهاف التي تبلغ من العمر 46 عاما، وابنتها أنستاتيا مايرز التي تبلغ من العمر 18 عاما التي تدرس الفيزياء في أبيردين، سيكونون على متن المركبة "في إس إس يونيتي" في رحلة تستمر 90 دقيقة.

وأضافت أن المرأتين ستكونان أول أم وابنتها يقومان برحلة إلى الفضاء بعد الفوز بمكان في قرعة بينما حصل جودوين على مقعده قبل 18 عاما بعدما اشترى تذكرة بـ250 ألف دولار.

وبعد الإقلاع في تمام الساعة الرابعة عصرا (1500 بتوقيت جرينتش) من نيومكسيكو في الولايات المتحدة، ستنفصل "في إس إس يونيتي" عن السفينة الأم "في إم إس إيف" لتأخذهم إلى الفضاء شبه المداري حيث يمرون بتجربة انعام الوزن لفترة وجيزة انعدام الجاذبية الأرضية بينما ينظرون خلفهم إلى كوكب الأرض.

وستجمع الرحلة الأموال من أجل مجموعة "سبيس فور هيومانيتي" غير الربحية التي تسعى إلى إرسال مواطنين عاديين إلى الفضاء لمنحهم "منظور أعظم" بشأن التحديات التي تواجه الأرض.

وسيرافق الركاب الثلاثة مدربة رواد الفضاء بيث موزيز.

وفي يونيو قامت فيرجن جالاكتيك التي أسسها ريتشارد برانسون بأول رحلة فضاء تجارية للشركة، حيث أخذت رواد فضاء إيطاليين إلى الفضاء لإجراء عدد من التجارب العلمية.

وتسمي الشركة أول رحلة فضاء خاصة تنطلق غدا الخميس "جالاكتيك 02".