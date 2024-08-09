أحمد سامي: تمريرة خاطئة وراء فوز الأهلي على سموحة

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برر أحمد سامي مدرب سموحة خسارة فريقه بهدف أمام الأهلي مساء الخميس في لقاء مؤجل من الجولة 24 ببطولة الدوري.

صرح سامي عبر قناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء "أبارك للأهلي الفوز بالدوري، فهو يستحق اللقب، ولكننا سعينا لنتيجة إيجابية ولعبنا شراسة أكبر لنحقق مركزا أفضل بنهاية مشوارنا في الدوري".

وأضاف "أهدرنا فرصا ولعبنا مباراة قوية أمام أكبر فريق في أفريقيا، ولاعبو الأهلي استسلموا في النهاية للتعادل".

واستدرك "ولكن هناك تفاصيل صغيرة تحسم هذه اللقاءات، لقد جاء هدف الأهلي بعد تمريرة خاطئة، ولكن أبارك للاعبي فريقي على الأداء التكتيكي العالي جدا".

وعن خطته لتدعيم الفريق بصفقات جديدة، أجاب أحمد سامي "لا أملك رفاهية شراء اللاعبين بل أحاول تقديم قيمة مضافة، وأشكر إدارة سموحة على الدعم قدر الإمكان".

وأتم سامي تصريحاته "قدمنا موسما جيدا رغم التشكيك في قدرات اللاعبين، نحن قريبون من 50 نقطة، وهو إنجاز للاعبين قادمين من أندية بالدرجة الثانية أو هبطت من الممتاز، لذا أحاول أعمل شخصية جديدة للفريق".