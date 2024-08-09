محمد هاني: 24 بطولة مع الأهلي وأطمح للمزيد

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أعرب محمد هاني، ظهير أيمن النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ44 في تاريخ النادي، مشيرا إلى تحقيقه 24 بطولة مع النادي وهو مازال بعمر الـ28 عاما، ويطمح لتحقيق المزيد.

قال محمد هاني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" مفيش أحلى من إحساس إنك تكسب بطولات .. الحمد لله على النعمة الكبيرة دي".

أضاف هاني:" الحمد لله على مكسب بطولة الدوري منافسة كانت قوية و طويلة".

تابع هاني:" بس الحمد لله بتعبنا و مجهودنا و بدعم جمهورنا حصدنا اللقب".

واصل هاني:" مبرووك لكل أهلاوي.. مبروك جمهور الأهلي العظيم.. مبرووك لزمايلي الرجالة ..مبرووك للجهاز الفني .. مبرووك للإدارة المحترمة".

أتم هاني:" الحمد لله فى ٢٨ سنة حققت ٢٤ بطولة و بطمح إني أوصل لأكتر عدد من البطولات مع النادي الأهلي.. شكراً جمهورنا".