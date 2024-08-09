مابولولو يقترب من الانتقال إلى الدوري الليبي

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اقترب الأنجولي كريستوفر مابولولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، من الانتقال إلى الدوري الليبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل نادي السويحلي الليبي في مفاوضات مع إدارة نادي الاتحاد السكندري من أجل حسم صفقة مابولولو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

واتفق الناديان على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، التي من المنتظر أن يتم حسمها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويمتلك اللاعب الأنجولي عرضًا أيضًا من نادي أهلي بني غازي الليبي، وسبق أن تعاقد نادي السويحلي مع محمود علاء، مدافع نادي الزمالك السابق، في صفقة انتقال لاعب حر.