استطلاع: نصف الألمان يخشون من تصعيد الصراع مع روسيا حال نشر أسلحة أمريكية على أراضيهم

أعرب نصف الألمان في استطلاع للرأي عن خشيتهم من تصعيد الصراع مع روسيا إذا تم نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا.

وفي الاستطلاع، الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، أجاب 50% بـ"نعم" على سؤال حول ما إذا كانت تلك الخطط من الممكن أن تؤدي إلى التصعيد.

في المقابل ذكر 38% ممن شملهم الاستطلاع أنهم لا يعتقدون ذلك، بينما لم تحدد نسبة 12% موقفها.

شمل الاستطلاع حوالي 5 آلاف مواطن ألماني فوق 18 عاما خلال الفترة من 5 إلى 7 أغسطس الجاري.

وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخيرة في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا نشر صواريخ كروز من طراز "توماهوك" وصواريخ من طراز "إس إم-6" وأسلحة جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت اعتبارا من عام 2026 على الأراضي الألمانية، وبررتا ذلك بأنه رد على تهديدات روسيا.

وقال المستشار الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، إن الأسلحة تهدف إلى الردع والحيلولة دون نشوب حرب.

وبحسب الاستطلاع، فإن 47% من الألمان يتوقعون مثل هذا التأثير الرادع على روسيا، بينما لا يرى 45% الأمر كذلك.

وتأتي أيضا انتقادات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي للخطة، حيث حذر زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، رولف موتسنيش، من خطر التصعيد العسكري.

ووفقا للاستطلاع، فإن 26% فقط من السكان في شرق ألمانيا يؤيدون خطط النشر، بينما يعارضها هناك 60% ممن شملهم الاستطلاع. وفي غرب البلاد يؤيد الخطط 50%، بينما يعارضها 36% آخرون.