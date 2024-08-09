أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إرسال فريق التفاوض على صفقة تبادل الأسرى في 15 أغسطس.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيرسل فريق التفاوض في 15 أغسطس إلى المكان الذي يتفق عليه لتحديد بنود وإطار الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

يأتي ذلك بعدما دعا بيان دول الوسطاء في صفقة وقف النار إلى وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة والمحتجزين الإسرائيليين.

وقال فريق الوسطاء، خلال بيان مشترك، إنه "حان الوقت لوضع حد وبصورة فورية للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة وللمحتجزين وعائلاتهم، وحان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين".

وأضاف البيان: "دعونا الجانبين لاستئناف المحادثات في 15 أغسطس الجاري بالدوحة أو القاهرة لسد الثغرات المتبقية"، مؤكدا: "لقد سعينا لأشهر للتوصل إلى اتفاق وهو الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى تفاصيل التنفيذ".

وشدد البيان على ضرورة "عدم إضاعة مزيد من الوقت وألا تكون هناك أعذار من أي طرف لمزيد من التأجيل"، قائلاً: "نحن كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي لتسوية الأمور المتعلقة بالتنفيذ".

كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد نقلت عن مصدر مطلع، قوله إنه يتم التخطيط لعقد اجتماع في الموعد الذي أعلن عنه بيان قادة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن الوسطاء الرئيسيين سيحضرون جولة المفاوضات المقبلة ومدير الـ"سي آي إيه" سيقود الوفد الأمريكي، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي يتم التخطيط له من المتوقع أن ينعقد لكنه يحتاج موافقة إسرائيل وحماس.