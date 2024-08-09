ترامب وهاريس يوافقان على خوض مناظرة تلفزيونية يوم 10 سبتمبر

يعتزم المرشحان للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس ودونالد ترامب المواجهة في مناظرة تلفزيونية يوم 10 سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة إيه بي سي الإخبارية يوم الخميس.

يشار إلى أنه في الأصل كان المرشح الجمهوري ترامب والرئيس الديمقراطي جو بايدن قد وافقا على موعد للمناظرة قبل أن ينسحب الرئيس الحالي من السباق على البيت الأبيض وحلت مكانه هاريس.

وفي وقت لاحق، اقترح ترامب موعدا بديلا مع شبكة تلفزيونية مختلفة.

وخلال مؤتمر صحفي في منتجعه مار إيه لاجو في فلوريدا، قال ترامب إنه يريد مواجهة هاريس في ثلاث مناظرات قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، مضيفا أن فريقه اتفق على مواعيد مع محطتين تلفزيونيتين أخريين ليومي 4 سبتمبر و25 سبتمبر.

وأخبرت هاريس، خلال توقف حملتها في ميشيجان، المراسلين الصحفيين أنها سعيدة لأن ترامب "وافق أخيرا على مناظرة في 10 سبتمبر". وقالت نائبة الرئيس الأمريكي إنها "سعيدة بإجراء هذه المحادثة بشان مناظرة إضافية، أو بعد 10 سبتمبر، بالتأكيد".

وقال ترامب أيضا إنه تم التخطيط لمناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس، الذي اختاره جيه دي فانس والذي اختارته هاريس تيم والز، لكنه لم يذكر موعدا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر.