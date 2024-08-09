بيبو: حسمنا الدوري ولكن تتبقى لنا 3 مباريات

أبدى خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سعادة كبيرة بالتتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة رقم 44 في تاريخ النادي.

الأهلي حسم لقب الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد، سجله محمد مجدي أفشة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال خالد بيبو في تصريحات بعد المباراة عبر الموقع الرسمي للنادي: «حققنا فوزًا مستحقًّا أمام سموحة وحصدنا ثلاث نقاط غالية، ونسعى لختام الموسم بشكل قوي ونجحنا في حسم بطولة الدوري، وما زال متبقيًا للفريق ثلاث مباريات».

ونجح الأهلي في حسم لقب الدوري لصالحه بعدما فاز على سموحة بهدف أفشة، الذي رفع رصيد الفريق إلى 81 نقطة.