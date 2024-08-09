جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية هجومية في خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بدء الفرقة 98 عملية هجومية في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال، في بيان، أن العملية العسكرية تأتي نظرا لورود معلومات مخابراتية عن وجود من وصفهم بالمسلحين وبنى تحتية في المنطقة، وفي إطار الجهود الهادفة إلى ضرب المنظمات المسلحة في قطاع غزة أثناء محاولتها الإعمار، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وادعى البيان انه "️خلال الهجوم تحارب القوات فوق وتحت الأرض بتزامن إلى جانب تطهير المنطقة من المخربين والعثور على وسائل قتالية وبنى إرهابية وتدميرها"، بحسب تعبيره.

وأشار متحدث باسم جيش الالحتلال إلى أنه مع بداية دخول القوات إلى المنطقة شنت طائرات سلاح الجو غارات مكثفة استهدفت أكثر من 30 هدفًا لحماس في خان يونس، و"من بينها مستودعات أسلحة ومجمعات التقاء لمسلحين"، وفقا للبيان.

وادعّى المتحدث أنه خلال الغارات تم القضاء على عدد من عناصر حماس على المستوى التكتيكي كانوا يعملون في مجالات القنص واطلاق قذائف الهاون نحو قوات الاحتلال وإسرائيل.

وفي بيان آخر، أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط من لواء ناحال بجروح خطرة خلال معارك وقعت أمس الخميس، في جنوب قطاع غزة.