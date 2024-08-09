الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه للقرى والبلدات في جنوب لبنان

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، استهدافه للقرى والبلدات اللبنانية الواقعة في الجنوب، دون تسجيل ضحايا بشرية.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات بالصواريخ على بلدات عيتا الشعب وكفر حمام ومحيبيب ومنطقة بين دير ميماس وكفر كلا، فيما استهدفت المدفعية أطراف بلدات دير ميماس وكفر كلا والخيام وطلوسة وميس الجبل ومارون الراس.

في غضون ذلك، أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات رشاشة باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية مقابل راس الناقورة.

يذكر أن الكيان الإسرائيلي كان قد صعد من حدة قصفه الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها، بالتزامن مع تواصل العدوان على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.