الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن وفاة رئيسه السابق الكاميروني عيسى حياتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وفاة رئيسه السابق الكاميروني عيسى حياتو.

وقال باتريس موتسيبي رئيس الكاف الحالي في بيان عبر الموقع الرسمي يوم الخميس إنه حزين لوفاة حياتو الذي قاد الاتحاد الأفريقي في الفترة من عام 1988 إلى عام 2017 وتوفي اليوم.

وتضمن البيان نعيا من الجنوب أفريقي موتسيبي ، الذي قال: "أعرب عن خالص التعازي الشخصية وتعازي الاتحادات الأعضاء الـ54 في كاف في وفاة عيسى حياتو رئيس كاف الأسبق لعائلته والاتحاد الكاميروني لكرة القدم ورئيسه صامويل إيتو والشعب الكاميروني".

وأوضح: "سيكون كاف وكرة القدم الأفريقية ممتنين إلى الأبد للرئيس حياتو لمساهماته الهائلة والبعيدة المدى، على مدار سنوات عديدة في تطوير ونمو كرة القدم في أفريقيا، سيبقى حيا إلى الأبد في قلوبنا وعقولنا".

وطلب موتسيبي أن يجري تنكيس علم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأعلام جميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد لمدة خمسة أيام، حتى 13 أغسطس الجاري.