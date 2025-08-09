حزب الله: قرار نزع سلاحنا شيك بدون رصيد لإسرائيل وغير قابل للتنفيذ

وصف محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني، موافقة الحكومة اللبنانية على الورقة الأمريكية بأنها «قرار سلبي» في تاريخ لبنان، مشيرا أن القرار «لن يمر ولن ينفذ» لأنه «غير قابل للتنفيذ» على أرض الواقع.

وقال خلال مقابلة لشبكة الجزيرة الإخبارية، إن القرار يمثل نعيا للسيادة والاستقلال والحرية في لبنان، مشيرا إلى أن هذا القرار يضرب الإجماع الوطني الذي كان قائما قبل القرار.

ورأى أنه «ورقة وهمية غير قابلة للصرف، مثل شيك بدون رصيد»، مضيفا أن الهدف من الموافقة هو مجرد إعطاء ورقة للضغط الدولي؛ لكنهم سيعلنون لاحقا عدم قدرتهم على التنفيذ.

واعتبر أن القرار «لن يسبب أي تصعيد داخلي أو مواجهة لبنانية»، لأنه «سيبقى معلقا في الهواء بين السماء والأرض».

وبشأن مستقبل الحزب داخل الحكومة، وكشف أن حزب الله «يدرس خياراته بالاستمرار في هذه الحكومة»، مشددا أن «الاستمرار في الحكومة لا يتعارض مع عدم تنفيذ القرار الذي نعترض عليه، فالحكومة تدعي أمام العالم أنها اتخذت القرار، والمقاومة ترفض أن تنفذ، والجيش لا يريد التنفيذ ولا يقدم على تنفيذه».

وأعلنت الحكومة اللبنانية، موافقتها على الأهداف الواردة في الورقة التي قدمها الجانب الأمريكي لتثبيت ووقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد إدخال تعديلات عليها من قبل المسئولين اللبنانيين.

وتضمنت الورقة إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه جماعة حزب الله ونزع سلاحها وحصره بيد الدولة مع نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، في المقابل أصدر حزب الله بيانا أعلن فيه أنه سيتعامل مع قرار الحكومة بنزع سلاحه وكأنه «غير موجود».