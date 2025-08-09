الصومال يعلن استعادة مدينة بريري الاستراتيجية بإقليم شبيلي السفلى

تمكن الجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في عملية الاتحاد الإفريقي في الصومال "أوصوم"، من استعادة مدينة بريري الاستراتيجية في إقليم شبيلي السفلي جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا"، أن قوات الجيش تمكنت بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في "أوصوم" مساء الجمعة، من السيطرة الكاملة على مدينة بريري الاستراتيجية في إقليم شبيلي السفلى، بعد أسبوع من المعارك المستمرة.

وأضافت أنه "خلال العملية، قُتل أكثر من 100 من عناصر حركة الشباب، وجرى أسر آخر منهم".

وأشارت الوكالة، إلى تنفيذ "القوات الأمنية عمليات تمشيط في المدينة والمناطق المحيطة بها، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر".

وأعربت وزارة الدفاع، وفق الوكالة، عن "تقديرها لشجاعة قوات الجيش، وقوات أوصوم، وكذلك الدعم المستمر من حلفاء الصومال الدوليين"، مؤكدة أنها ستشارك مزيدا من التفاصيل بعد استكمال جمع المعلومات.

وخلفا لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية "أتميس" التي انتهت ولايتها نهاية 2024، بدأت بعثة الاتحاد لدعم الاستقرار في الصومال "أوصوم"، عملياتها في بداية يناير 2025، وذلك بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بشأنها لفترة أولية مدتها 12 شهرا؛ بهدف دعم الصومال في مكافحة حركة "الشباب" الإرهابية.

ومنذ عام 2007، تشن "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، هجمات دموية تستهدف القوات الحكومية ومدنيين بالصومال.