الجزائر تطلق عيادة ذكية للعلاج بالخلايا الجذعية بقيمة 65 مليون يورو

وقعت مجموعة صيدال المختصة في صناعة الدواء، وشركة مدار القابضة، المملوكتين للحكومة الجزائرية، اليوم السبت، اتفاقية شراكة لإنجاز عيادة ذكية متخصصة في العلاج بالخلايا الجذعية بمدينة سيدي عبد الله بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر.

ووقع الاتفاق الرئيسة التنفيذية لمجموعة صيدال، نبيلة بن يغزر والرئيس التنفيذي لشركة مدار القابضة شرف الدين عمارة، بحضور وزير الصناعة الصيدلانية في الجزائر وسيم قويدري، ووزير الصناعة الجزائري سيفي غريب.

وقالت مجموعة صيدال، إن هذا الاتفاق، " يعكس الإرادة المشتركة للشركتين في الانخراط في ديناميكية التقدّم العلمي العالمي، ووضع أحدث الحلول العلاجية المبتكرة في متناول المرضى الجزائريين".

ونوهت إلى أن مدار القابضة ستقوم بضمان تمويل المشروع. في حين ستقدم صيدال خبرتها ومعرفتها التقنية، ومرافقتها لعملية نقل التكنولوجيا اللازمة لإنشاء وتشغيل العيادة.

من جهتها أبرزت شركة مدار القابضة، أن هذا "التعاون الاستراتيجي يمثل خطوة حاسمة في مسار الطب التجديدي في الجزائر، ويجسد إرادة مدار القابضة في جعل الجزائر قطباً إقليمياً للتميز الطبي وفاعلاً رئيسياً في الابتكار الصحي".

وكشف شرف الدين عمارة، عن قيمة المشروع التي قال غنها تتراوح ما بين 60 و65 مليون يورو.

فيما ذكرت نبيلة بن يغزر، أن المشروع "يعبر عن طموح واضح يتمثل في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمرضى المصابين بأمراض معقدة، وتقديم علاجات من الجيل الجديد، ورفع مكانة الجزائر إلى مصاف الرواد الإقليميين في مجال الابتكار الطبي".





