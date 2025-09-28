التشكيل الرسمي لقمة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

يحل نابولي ضيفًا ثقيلًا على إيه سي ميلان في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم، الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول الترتيب برصيد 12، وبفارق الأهداف فقط أمام روما، فيما يحتل ميلان المركز الرابع برصيد 9 نقاط، علمًا بأن روما انتصر اليوم في مباراة الجولة الخامسة.

ويدخل ميلان مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ستراهينيا بافلوفيتش، ماتيو جابيا وفيكايو توموري.

خط الوسط: يوسف فوفانا، بيرفس إستوبينان، لوكا مودريتش، أدريان رابيو وأليكسيس ساليمايكيرس.

الهجوم: سانتياجو خيمينيز وكريستيان بوليسيتش.

على الجانب الآخر، يدخل نابولي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، ميجيل جوتيريز، خوان خيسوس ولوكا ماريانوتشي.

خط الوسط: ستانيسلاف لوبتكا، أندري زامبو أنجويسا، سكوت مكتوميناي كيفين دي بروين وماتيو بوليتانو.

الهجوم: راسموس هويلوند.