بدء اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وسط تركيز على ملفي إيران وكوريا الشمالية

بدأت صباح اليوم الاثنين أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة السفيرة لينا الحديد سفير الأردن في فيينا ورئيس مجلس المحافظين وكرونيل فيروتا المدير العام المؤقت للوكالة وذلك بمقر الوكالة في فيينا بحضور عدد كبير من السفراء ومندوبي الدول الأعضاء في الوكالة.

وقالت مصادر مقربة من الاجتماع اليوم إن تطورات البرنامجين النوويين في إيران وكوريا الشمالية سيكونا في مقدمة أجندة عمل الاجتماع حيث سيعرض المدير العام نتائج زيارته إلى إيران أمس الأحد في ضوء مباحثاته مع كبار المسئولين الإيرانيين.

وأشارت إلى أن مناقشات مجلس المحافظين سوف تشمل أيضا موضوعات أبرزها السلامة النووية والإشعاعية وتقنيات الأمن النووي وتعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية إلى جانب التحقق والرصد في نشاط إيران النووي في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 لعام (2015).

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم بحث ترتيبات المؤتمر العام للوكالة في 16 سبتمبر الجاري والإعداد لانتخاب المدير العام الجديد من بين أربعة مرشحين للمنصب من دول رومانيا والأرجنتين وبوركينافاسو وسلوفاكيا.

ومن المقرر أن يعقد المدير العام للوكالة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم لشرح نتائج الاجتماع.