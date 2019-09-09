اليونان تعترض قاربا يقل عشرات المهاجرين كان يبحر باتجاه إيطاليا

اعترض خفر السواحل اليوناني اليوم الاثنين قاربا يقل 36 مهاجرا كان يبحر باتجاه إيطاليا، وألقت القبض على مهربين اثنين مشتبه بهما، وهما أوكرانيان.

وأعلن خفر السواحل أنه تم اعتراض القارب قبالة جزيرة زاكينثوس، مضيفا أن السلطات لا تزال تبحث بشأن الجهة التي قدموا منها.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن 486 شخصا وصلوا خلال اليومين الماضيين من تركيا إلى جزر ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس ببحر إيجة.

وفي ظل اكتظاظ الجزر القريبة من تركيا بالمهاجرين الذين قد يضطرون للانتظار لأشهر هناك، فقد بدأ المهاجرون محاولة الوصول إلى إيطاليا من خلال الاستعانة بمهربين للانطلاق بهم من الجزر أو من تركيا مباشرة.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن 34 ألف شخص وصلوا إلى اليونان منذ بداية العام وحتى الثاني من أيلول/سبتمبر، وأن 26 ألفا منهم قدموا عن طريق البحر.

وبذلك يتجاوز عدد الواصلين إلى اليونان منذ بداية العام، إجمالي من وصلوا إليها في 2018 والذي بلغ عددهم 32 ألفا و500. كما تعد أعداد العام الحالي الأعلى منذ ثلاث سنوات عندما أغلقت دول طريق البلقان حدودها أمام المهاجرين.

ولم يتضح بعد سبب تزايد أعداد المهاجرين خلال الأشهر الماضية.