تحالف دعم الشرعية باليمن: تدمير مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الأربعاء، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وأكد المالكي -حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم- أنه سيواصل الإجراءات لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية، مشددا على نيته محاسبة المتورطين بالعمل الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي، وأضاف أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية على تخطيط وتنفيذ هذه الأعمال.

يشار إلى أن المالكي كان قد أعلن أمس الثلاثاء أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.