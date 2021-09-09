ارتفاع العجز التجاري والناتج الصناعي للفلبين

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أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الفلبينية الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع العجز التجاري للفلبين خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وذكرت هيئة الإحصاء أن صادرات الفلبين زادت خلال يوليو الماضي بنسبة 12.7% سنويا بعد زيادتها بنسبة 18.8% سنويا خلال الشهر السابق.

في المقابل، زادت الواردات بنسبة 24% سنويا بعد زيادتها بنسبة 43.4% خلال يونيو الماضي.

وبلغ العجز التجاري للفلبين خلال يوليو 3.29 مليار دولار مقابل 2.134 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كان العجز خلال يونيو 3.397 مليار دولار.

وفي بيان منفصل، ذكرت هيئة الإحصاء أن مؤشر قيمة الناتج الصناعي للفلبين ارتفع خلال يوليو الماضي إلى 528.1% سنويا مقابل 444.6% خلال يونيو الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر حجم الناتج الصناعي إلى 537.9% خلال يوليو الماضي مقابل 459% خلال يونيو.

وأشارت البيانات إلى تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في الفلبين خلال يوليو الماضي بنسبة 1.5% سنويا بعد تراجعها بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي.