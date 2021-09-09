تراجع التجارة الخارجية لميانمار خلال أول 11 شهرا من العام المالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات وزارة التجارة في ميانمار الصادرة اليوم الخميس، تراجع حجم التجارة الخارجية للبلاد خلال أول 11 شهرا من العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر الحالي بنسبة 20.7% سنويا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية تراجع خلال أول 11 شهرا من العام الحالي بمقدار 6.95 مليار دولار إلى 26.7 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الوزارة لم تقدم أي تفسير للتراجع.

وبلغ إجمالي صادرات ميانمار خلال أول 11 شهرا من العام المالي الحالي 13.28 مليار دولار مقابل 16.11 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ إجمالي الواردات 13.43 مليار دولار مقابل 17.55 مليار دولار خلال الفترة نفسها.