يوسين بولت لا يخطط للعودة لألعاب القوى

لا يفكر البطل الأولمبي ثماني مرات العداء الجامايكي يوسين بولت، في العودة إلى ألعاب القوى مجددا رغم شعوره بإغراء العودة.

وأنهى بولت مسيرته الرياضية قبل 4 أعوام، واصفا ذلك بالانسحاب عن عمر يناهز 31 عاما، بعد سلسلة من الإصابات في أوتار الركبة، والتي تسببت إحداها في تقليص جهوده فيما كان من المفترض أن يكون السباق النهائي لجامايكا في بطولة العالم 2017 بالعاصمة البريطانية لندن.

ويُعتبر بولت أحد أبرز الأساطير في تاريخ ألعاب القوى، حيث مازال يحمل الرقم القياسي العالمي لسباقي 100 متر و200 متر عدو، بالإضافة لسباق التتابع 4 × 100 متر عدو، وشهدت مآثره على المضمار حصوله على 8 ميداليات ذهبية أولمبية، بالإضافة إلى 11 لقبا عالميا.

واستأنف بولت مشواره الرياضي في أغسطس 2018، عندما بدأ التدريب مع فريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي لكرة القدم، وسجل هدفين في مباراة ودية قبل أن يُعرض عليه عقد، كان من المقرر أن يمول جزئيا بواسطة الدوري الأسترالي.

وفي نهاية المطاف، رحل بولت عن مارينرز في نوفمبر 2018، وأعلن بعد شهرين أنه قد انتهى من ممارسة جميع الألعاب الرياضية - رغم أن فكرة الالتفاف والعودة مجددا للرياضة قد خطرت في ذهنه في وقت لاحق من عام 2019 قبل أولمبياد طوكيو.

ومع ذلك، حث مدرب بولت النجم الجامايكي على مقاومة مثل هذا الإغراء، وحرم العالم على ما يبدو من فرصة أخرى لرؤية العداء الأسطوري وهو يشارك في دورة أولمبية أخرى.

وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في العودة وهو في سن الخامسة والثلاثين، قال بولت للنشرة الرياضية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لقد فات الأوان. إذا كنت سأعود ، فكان من الممكن أن يحدث ذلك من أجل هذه الألعاب الأولمبية".

أوذكر بولت "عندما أخبرت مدربي بأنني سأعتزل، أجلسني وقال (عندما تتقاعد، هذا كل شيء. أنا لا أقوم بأي جولات عودة، لا شيء. لذا، تأكد من أنك مستعد للتقاعد)".

وأضاف بولت "أتذكر أنني ذهبت إليه عام 2019 وقلت، (ما رأيك في العودة للأولمبياد؟) نظر إلي وقال ، (لا تبدأ حتى)".

واختتم بولت حديثه قائلا "لذا، إذا لم يكن مدربي، فلن أفعل ذلك، لأنني أؤمن به وإذا قال لا، فيكون لا - ولكن لدي هذه الحكة رغم ذلك".