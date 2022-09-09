جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط مجموعة من السبائك الذهبية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب مجموعة من السبائك الذهبية .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من رأس الخيمة على رحلة طائرة خطوط شركة العربية اشتبه مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مأمور الفحص فتلاحظ لها وجود كثافات متماثلة وسط الملابس بحقائب الراكب .

وامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود 4 سبائك من معدن أصفر اللون يشتبه أن تكون من الذهب بحقيبه يد الراكب ووجود 5 سبائك من معدن أصفر اللون يشتبه أن تكون من الذهب على جسم الراكب باجمالى 9 سبائك وزن السبيكة 50 جرام باجمالى 450 جرام مرقوم عليهم 999.9 .

وقرر مدير الادارة الأولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 42 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.