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حرص علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، على حضور المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع فريق الجونة، على ملعب ستاد السلام ضمن استعدادات الفريق للمشاركة بالكونفدرالية الإفريقية.

وتابع ميهوب المباراة من المدرجات برفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر.

وانتهت مباراة مودرن فيوتشر والجونة الودية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق سينجيدا التنزاني بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستقام في تنزانيا يوم 17 سبتمبر الجاري.