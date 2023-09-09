المغرب: الزلزال المدمر يخلف 296 قتيلا و153 جريحا في حصيلة أولية

قالت وزارة الداخلية المغربية صباح اليوم السبت إن زلزالا قويا بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عدة مناطق في المغرب في وقت متأخر من ليل الجمعة وأودى بحياة 296 شخصا على الأقل.



من جانبه، قال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي إن الزلزل الذي وقع الساعة الحادية عشرة مساء، بلغت شدته 8ر6 درجات على مقياس ريختر.



وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش وعلى عمق 5ر18 كيلومترا.



وأوضحت الوزارة أن الزلزال أسفر أيضا عن إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.



وتسبب الزلزال في شعور المواطنين بحالة من الذعر في مدينتي مراكش وأغادير وغيرهما من المدن، كما شعر به أيضا سكان الرباط والدار البيضاء.