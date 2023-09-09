وزير النقل: انتهاء أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق بالكامل في أبريل 2024

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، انتهاء أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق بالكامل بحلول أبريل من العام المقبل.



وقال خلال مقابلة مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، إن افتتاح المرحلة الثالثة (ب) لمترو الأنفاق من الكيت كات إلى روض الفرج ضمن الخط الثالث، سيكون في شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.



وأضاف أن عملية التشغيل التجريبي لهذا الخط بدأت بالفعل، موضحا أن المرحلة الثالثة (ج) التي تمتد إلى جامعة القاهرة، ستدخل الخدمة بحلول أبريل 2024، ما يعني انتهاء الخط الثالث بكل مراحله.



ونوه بأنه كان من المخطط أن ينتهي العمل في الخط الثالث بحلول عام 2027، وهو خط وصفه بأنه «مهم وطويل جدا».