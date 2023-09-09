تدريبات متنوعة للمنتخب الأوليمبي استعدادا الودية الثانية أمام روسيا

أجرى الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، تدريبات متنوعة مساء الجمعة، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال معسكره الجاري بالعين السخنة، استعدادا لمواجهة نظيره الروسي.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري الأوليمبي نظيره الروسي، مساء يوم الإثنين القادم على ستاد السويس الجديد، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024».

وانتهت الودية الأولى عن تعادل المنتخب الأوليمبي مع منتخب روسيا للمحليين بهدف لمثله، وأدى اللاعبون الذين لم يشاركوا في الودية الأولى تدريبات بملعب وادي دجلة تحت إشراف البرازيلي ميكالى ومساعديه تياجو ووائل رياض.

بينما تدرب باقي اللاعبين في الجيم تحت إشراف صلاح عاشور إخصائي العلاج الطبيعي، في إطار البرنامج المتفق عليه مع طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب.

هذا وقد غادر لاعبي الأهلي المعسكر فور أداء الودية الأولى طبقا للاتفاق الذي جرى بين محمد بركات عضو مجلس الإدارة المشرف على المنتخب واخالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، واطمأن محمود حرب المدير الإداري على وصولهم إلى معسكر الأهلي.