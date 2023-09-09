 أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن حزنه العميق بسبب زلزال المغرب - بوابة الشروق
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أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن حزنه العميق بسبب زلزال المغرب

د ب أ
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 1:17 م | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 1:17 م

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن "حزنه الشديد " بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم جوتيريش اليوم السبت أن الأمين العام للأمم المتحدة "شعر بحزن عميق" عندما علم بالكارثة.

وأضاف المتحدث أن جوتيريش "يعرب عن تضامنه مع حكومة وشعب المغرب في تلك الأوقات الصعبة".

وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وتابع أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم حكومة المغرب في جهودها لمساعدة السكان المتضررين.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز بالمملكة إلى 632 قتيلا و329 مصابا.


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