رومانيا تعلن العثور على شظايا جديدة لطائرة بدون طيار على أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم السبت، العثور داخل أراضي رومانيا على شظايا جديدة لطائرة بدون طيار مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي، وقال الرئيس كلاوس يوهانيس إن هذا يشير إلى انتهاك غير مقبول للمجال الجوي للبلاد.

وأضاف يوهانيس في بيان أنه أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بالعثور على شظايا الطائرة، وهي ثاني طائرة بدون طيار تتحطم في الأراضي الرومانية في غضون أيام.

وتابع أن ستولتنبرج أكد مجددا تضامن الحلف الكامل مع رومانيا، وفقا لوكالة رويترز.

وقال يوهانيس إن عثور السلطات على "شظايا جديدة لطائرة بدون طيار على الأراضي الرومانية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.. يشير إلى حدوث انتهاك غير مقبول للمجال الجوي لرومانيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، مع وجود مخاطر حقيقية على أمن مواطني رومانيا في المنطقة".

وأدت الهجمات على تلك الموانئ، التي تبعد مئات الأمتار فقط من الحدود مع رومانيا، إلى زيادة المخاطر الأمنية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي في ظل التزام أعضائه بالدفاع الجماعي المتبادل.

وقالت وزارة الدفاع إن قوات البحرية الرومانية نشرت فرق بحث بعد أن نبهتها السلطات المحلية إلى اكتشاف شظايا طائرة مسيرة على بعد 2.5 كيلومتر جنوب شرقي قرية بلاورو، التي تقع على الجهة المقابلة لميناء إسماعيل الأوكراني عبر نهر الدانوب.

وقصفت روسيا مرارا الموانئ الأوكرانية التي تقع على الضفة المقابلة لرومانيا من نهر الدانوب منذ انسحابها في يوليو الماضي من اتفاق رفعت موسكو بموجبه الحصار عن موانئ أوكرانية على البحر الأسود.