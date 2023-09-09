يدلي الناخبون في جزر المالديف بأصواتهم، اليوم السبت، في انتخابات رئاسية من شأنها أن تحدد أي خصم إقليمي، الصين أم الهند، قد تقترب البلاد منه.

وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات لوكالة (د ب أ) إن نحو 282 ألف شخص يحق لهم التصويت. ويخوض السباق الرئاسي في الدولة الجزرية بالمحيط الهندي، ثمانية مرشحين، بينهم الرئيس الحالي، والأكثر قربا من الهند إبراهيم صليح.

وأشد منافسي صليح عمدة ماليه، محمد مويزو الذي يعتقد المراقبون أن لديه فرصة جيدة في السباق.

ويميل مويزو بشكل أكبر تجاه الصين وهو أيضا حليف للرئيس السابق عبدالله يمين الذي أدين بالفساد. وكان يمين سعى للحصول على قروض صينية من أجل السياحة وغيرها من المشاريع، خلال فترة رئاسته.

وحال فوز أي مرشح بأغلبية صريحة، يتوقع إعلان نتائج الانتخابات غدا الأحد، بحسب لجنة الانتخابات، وإذا لم يحدث ذلك، من المقرر إقامة جولة إعادة في أواخر سبتمبر الجاري.

ولفتت وزارة الخارجية الألمانية إلى احتمال خروج احتجاجات ومظاهرات في ماليه خلال الانتخابات.

ولا يمكن استبعاد وقوع اشتباكات عنيفة منعزلة واضطراب حركة المرور.