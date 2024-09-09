قالت وسائل إعلام جزائرية، يوم الأحد، إن 3 أطفال جرفتهم السيول بولاية تيارت شمالي الجزائر، قد لقوا مصرعهم.



وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الشروق" إن منطقة دوار بالسادات بن عسلة الواقعة بطريق توسنينة والقريبة من وادي بوكريمة بدائرة السوقر بولاية تيارت، اهتزت مساء السبت على وقع غرق ثلاثة أطفال بعد ما جرفهم الوادي نتيجة السيول القوية التي ضربت المنطقة وأعادت إحياء الوادي الذي يعتبر من بين الأودية النائمة والخطيرة.

وأضافت الصحيفة أن الأمر يتعلق بالشقيقين "ل. عابد" 8 سنوات، "ل. محمد" 4 سنوات، وقريبتهما البالغة من العمر 12 سنة.

وأشارت إلى أن الضحايا كانوا يلعبون بالقرب من الوادي بحكم قربه من المنزل العائلي، علما أن الشقيقين يقطنان بمدينة تيارت وقدما بزيارة إلى أقاربهما رفقة العائلة.

خوف ورعب

وأفادت الصحيفة بأن ولاية تيارت باتت وككل سنة تسجل وفيات نتيجة التقلبات الجوية، كان آخرها مصرع عائلة كاملة بدائرة قصر الشلالة بعد ما جرفت مياه وادي الشبعة أبا وأما وطفليهما، وهي المنطقة نفسها التي بدأت تهدد حياة العشرات من العائلات التي تطالب بالتدخل العاجل للسلطات الولائية لتخصيص مشروع ضخم لتحويل مياه الشعبة بدلا من المشروع الحالي الذي تعرض لأضرار نتيجة السيول التي جرفت جزءا من حجارة هذا المشروع، فضلا عن أخطار أخرى تهدد سكان الحي بأعالي مدينة قصر الشلالة، كسقوط الأتربة والحجارة.

ووفق "الشروق" أعادت التقلبات الجوية الأخيرة الخوف والرعب لسكان الولاية بسبب الارتفاع الرهيب لمستوى المياه وخاصة عودة نشاط أغلب الأودية، والتي تعرف باسم الأودية النائمة، مثلما هو حال وادي مدريسة، الذي تسبب مؤخرا في قطع الطريق بين أحياء المدينة، ما صعب من مهمة التنقل، فضلا عن الخسائر التي أحدثها بمختلف الطرقات، حيث لا تزال المنطقة تعرف تساقطات مطرية غزيرة بصفة يومية.