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وزير خارجية روسيا يدعو ولي العهد السعودي للمشاركة في قمة بريكس المقبلة

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 7:43 م | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 7:43 م

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، خلال زيارته إلى الرياض إنه قدم دعوة إلى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للمشاركة في قمة مجموعة بريكس التي ستعقد في أكتوبر المقبل، بمدينة كازان الروسية.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي في الرياض ، في إطار اجتماع الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا على مستوى وزراء الخارجية "بحثنا مع ولي العهد السعودي تنفيذ الاتفاقيات على أعلى مستوى".

وقال وزير الخارجية الروسي في تصريحاته" إن بلاده ترى الاهتمام المتزايد بأنشطة مجموعة "بريكس" التي توسعت من 5 أعضاء إلى 10."

وأضاف "تلقت مجموعة بريكس طلبات من دول أخرى، وهي عملية بمثابة قوة محركة أساسية للتوسع".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في آب/أغسطس الماضي، عبر الفيديو كونفرانس، خلال اجتماع القادة في جنوب أفريقيا، أن قمة البريكس المقبلة، ستعقد في تشرين الأول/أكتوبر، بمدينة كازان الروسية.

وأشار بوتين، إلى أن رئاسة المجموعة ستنتقل إلى موسكو، العام المقبل.

وكانت مجموعة بريكس تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ثم انضمت إليهم اعتبارا من كانون الثاني/يناير الماضي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.


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