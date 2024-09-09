إيران: لسنا ملزمين بالإجابة على أسئلة الوكالة الذرية المستندة إلى وثائق مزيفة

أعلنت ممثلية إيران بمكتب الأمم المتحدة في فيينا، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست ملزمة بالإجابة على أسئلة الوكالة المستندة إلى وثائق "مزيفة وغير صالحة"، إلا أنها قدمت طوعا وبطريقة تعاونية جميع المعلومات اللازمة والوثائق الداعمة وعمليات الوصول التي طلبتها الوكالة.

وأفادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (إرنا)، اليوم الاثنين، بأن ممثلية إيران الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي مقرها في فيينا، أوردت في مذكرة أحدث تعليقات واعتبارات إيران بشأن تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين.

وجاء في المذكرة: "لقد تعاونت جمهورية إيران الإسلامية بشكل كامل مع الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة. ويجب التأكيد مرة أخرى على أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية قد تم الكشف عنها بالكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتخضع للتحقق من قبل الوكالة".

وأضافت إن "جمهورية إيران الإسلامية تتوقع بحق أن تقوم الوكالة بإعداد تقاريرها عن أنشطة التحقق في إيران على أساس مبادئ الحياد والمهنية والموضوعية".

وأكدت مرة أخرى أن "جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية قد تم الإعلان عنها بشكل كامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وخضعت لنظام تحقق قوي للغاية. وعلى الرغم من أن جمهورية إيران الإسلامية ليست ملزمة بالإجابة على أسئلة الوكالة المستندة إلى وثائق مزيفة وغير صالحة، إلا أن إيران قدمت طوعا وتعاونا جميع المعلومات اللازمة والوثائق الداعمة وعمليات الوصول التي طلبتها الوكالة".

وجاء في المذكرة المذكورة: "تؤكد جمهورية إيران الإسلامية مرة أخرى على أهمية وقيمة التعاون المقدم للوكالة، وتذكر بأن هذا التعاون البناء لا ينبغي أن تقوضه المصالح السياسية قصيرة النظر. وبناء على ذلك، فإن الوكالة ملزمة بإظهار عقلانيتها بطريقة جدية في التعامل مع مثل هذه القضايا بهدف منع تشويه الصورة الأكبر للتعاون بين إيران والوكالة".