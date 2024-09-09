يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية مؤتمرا صحفيا في الرابعة والنصف عصر الخميس المقبل بقاعة الاجتماعات في الأعلي للثقافة، وذلك للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة عشر للمؤتمر الصحفي لمهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، والتي تقام برعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، فى الفترة من 20 حتى 26 سبتمبر الجارى.

يكشف عبد الفتاح خلال المؤتمر عن الفرق المشاركة وأسماء المكرمين وأماكن ومواعيد إقامته العروض وورش العمل التي تتخلل الدورة، والدولة ضيف شرف المهرجان، بالإضافة للاعلان عن تفاصيل حفلي الافتتاح والختام، والمنتظر اقامتهما على مسرح سور القاهرة الشمالي.

يقام المهرجان بالتعاون مع وزارة الثقافة متمثلة فى قطاعاتها المختلفة، ومنها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية ، مع وزارة الآثار والسياحة متمثلة في هيئة التنشيط السياحي، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

يعرض المؤتمر فيلما تسجيلىا عن انجازات مهرجان سماع الدولى فى الدورات السابقة، ويتحدث الفنان انتصارعن رحلته فى تأسيس المهرجان على مدار16 سنة حتى أصبح له مكانة دولية على مستوى العالم، كما يتحدث عن لوحة الشرف التى تضم أهم الشخصيات المكرمة.