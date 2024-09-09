عمرو أديب: لا أعرف كيف سيتم إصلاح العلاقات المصرية الإسرائيلية فيما بعد

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتصريحات الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على الأكاذيب الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الاثنين، إنه لم ولن يحدث في تاريخ الخارجية المصرية أن أحدا هاجم مصر ولم ترد الوزارة عليه.

وأضاف أن الرد المصري على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتوقف، وأن إسرائيل تخسر كل يوم الدور المصري في حل مأساة غزة.

وأشار أديب إلى أنه لا يعرف كيف سيتم إصلاح العلاقات المصرية الإسرائيلية فيما بعد، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد فقدان للثقة، حيث يحاول نتنياهو أن يحمِّل مسئولية فشله على مصر.

وأوضح أن ما لا تعرفه الإدارة الإسرائيلية أنه لم تم تكن هناك أجيال في مصر مليئة بكل هذا الرصد للاستعلاء والغرور الإسرائيلي، وتتابع قيادتها المصرية.

ولفت إلى أن إسرائيل تعلم أنه لا يمكنها المغامرة بالعلاقة مع مصر، ولا تريد أن تهدد قيد أنملة السلام مع مصر.

وكان وزير الخارجية قد نفى الادعاءات والأكاذيب التي رددها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر الحدود مع مصر.

وقال إن هذه التصريحات والأكاذيب التي رددها رئيس الوزراء الإسرائيلي، هو تشتيت الانتباه عما يحدث من جرائم وانتهاكات في قطاع غزة وامتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت مصر ستضمن حال التوصل لوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من ممر فيلادلفيا عدم تهريب السلاح إلى داخل غزة، قال وزير الخارجية، إنه يشعر بالدهشة من تلك الأقاويل، وكلها محض افتراءات وأكاذيب، وهدفها صرف الانتباه عن التوصل لصفقة تضمن وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الجميع يعلم أن مصر استثمرت مبالغ ضخمة لإقامة سياج أمني لضمان التدمير الكامل لكل الأنفاق التي كانت موجودة منذ الاحتلال الإسرائيلي لغزة.