رئيس البرلمان العربي يهنئ الرئيس تبون بإعادة انتخابه

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هنأ رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب انتخابه لعهدة رئاسية ثانية.



وأكد رئيس البرلمان العربي في برقية تهنئة أن هذا الفوز الكبير جاء تأكيدا على ثقة الشعب الجزائري العالية في قيادة الرئيس ورغبته في استكمال مسيرة البناء التي دشنها في فترة رئاسته الأولى.

وأعرب العسومي عن خالص تمنياته للرئيس عبد المجيد تبون بدوام التوفيق والسداد في فترة رئاسته الجديدة وللشعب الجزائري العزيز بدوام التقدم والازدهار.

وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر فوز الرئيس عبد المجيد تبون بعهدة رئاسية ثانية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات.

وذكرت أن نتيجة الفرز داخل وخارج الجزائر سجلت 5 ملايين و630 صوتا للمرشحين الثلاثة حصل تبون على 5 ملايين و320 صوتا منها.

وأوضحت سلطة الانتخابات أن المرشح عبد العالي حساني شريف رئيس "حركة مجتمع السلم" حصل على 3.17% من الأصوات، في حين حصل المرشح يوسف أوشيش عن "جبهة القوى الاشتراكية" على 2.16% من الأصوات.

وأعربت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر عن الارتياح العميق إزاء المشاركة الواسعة للمواطنين بهذا الاستحقاق الانتخابي".

وأشادت بـ"الظروف التي ميزت الحملة الانتخابية التي اتسمت بالهدوء والسلمية"، وفق تعبيرها.

وقالت سلطة الانتخابات إنها سجلت 6689 نشاطا بينها 1529 تجمعا عقدها المرشحون الثلاثة وممثلوهم.