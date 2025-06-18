الأهلي يعلن موعد المؤتمر الصحفي لريبيرو قبل مواجهة بالميراس

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يحضر خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي لمواجهة بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

سيقام المؤتمر الصحفي لريبيرو على ملعب ميتلايف الذي يحتضن المباراة، وينطلق في تمام الساعة 2.45 ظهرا بتوقيت أمريكا - 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت أمريكا - السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.