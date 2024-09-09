خرجت البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف، عن صمتها، لترد على حملة التنمر التي تعرضت لها، على مدار دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونوهت البطلة الجزائرية في حديث لقناة CLIQUE الفرنسية، أن رجل الأعمال إيلون ماسك، كان من أوائل الأشخاص الذين شنوا تلك الحملة ضدها.

وأضافت موجهة حديثها لـ ماسك: «ماذا فعلت لك؟ أنت لا تعرفني ولا أعرفك، ولا أعلم لماذا قمت بهذا»، وذلك حسبما نشرته صحيفة «النهار» الجزائرية، اليوم الثلاثاء.

وأشارت الملاكمة الجزائرية، إلى أن تلك الحملة أثّرت فيها وفي عائلتها، وواصلت وهي تبكي: «هذه الأمور أضرت بي كثيرا وأضرت بعائلتي، وأمي المسكينة في تلك المرحلة كانت تذهب كل يوم إلى المستشفى».

وأكملت: «لا أعلم لماذا أصبح العالم حقيرا لهذه الدرجة! سأفوض أمري إلى الله، كوني امرأة عربية مسلمة.. لقد تجاوزت هذه المرحلة، وسأكون أقوى في المستقبل».