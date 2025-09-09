كيف رأى الإعلام الغربي الغارة الإسرائيلية على الدوحة لاستهداف قادة حماس؟

اعتبرت وسائل إعلام غربية أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، تمثل ضربة قوية لجهود إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ووصفت وكالة رويترز للأنباء الهجوم بأنه ضربة موجعة للمحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن قطر تعمل إلى جانب مصر كوسيط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس طوال الحرب المستمرة منذ قرابة عامين، قائلة: "من المرجح أن يوجه الهجوم ضربة موجعة، إن لم تكن قاتلة، لجهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

بدورها، أشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن الغارة على أراضي دولة حليفة للولايات المتحدة يمثل تصعيدا خطيرا، ويهدد بإفشال المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة وتحرير الرهائن الإسرائيليين".

ورأت "أسوشيتد برس" أن مستقبل المحادثات المتعثرة منذ فترة طويلة يظل غامضا، بينما تستعد إسرائيل لهجوم واسع النطاق يهدف إلى السيطرة على مدينة غزة، قوبل بإدانة دولية ومعارضة داخلية في إسرائيل ممن يخشون على مصير الرهائن المتبقين.

من جهته، وصف جيريمي بوين، محرر شئون الشرق الأوسط لدى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الهجوم الإسرائيلي بأنه ضربة موجعة لجهود إنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن قطر سعت منذ فترة طويلة لتصوير نفسها على أنها "سويسرا الشرق الأوسط".

واعتبر بوين أن "الهجوم على الدوحة مؤشرا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته سيواصلون الضغط بكل ما أوتوا من قوة على جميع الجبهات".

من جانبها، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خبر الهجوم على موقعها الإلكتروني مرفق بصورة لدخان يتصاعد من الدوحة، مع عنوان بأحرف كبيرة: "إسرائيل قصفت قطر".

وأشارت العناوين الأخرى إلى الإدانة الواسعة لتل أبيب من قبل عدد من دول المنطقة، قائلة إن "إسرائيل أثارت غضبا في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الهجوم على قطر يزعزع جهودها الدبلوماسية الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة"، مشيرة إلى أن الهجوم وقع بجوار مدارس وسفارات أجنبية.

بدورها، رجحت كلاريسا وارد، مراسلة الشئون الدولية الرئيسية لدى شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إلى عرقلة المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة، والتي وفقا لبعض المصادر، كانت قد وصلت إلى نقطة تحول، على حد تعبيرها.