أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، عن تضامنها مع قطر وأميرها، وذلك عقب استهداف إسرائيل لقادة حركة حماس في الدوحة.

وأكدت ميلوني عن دعم إيطاليا لجميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتابعت ميلوني: نعارض أي شكل من أشكال التصعيد الذي قد يؤدي إلى تفاقم إضافي للأزمة في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، في حين أكد مصدر قيادي بالحركة للجزيرة أن إسرائيل استهدفت وفد حماس المفاوض أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.