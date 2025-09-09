القسام تعلن مسئوليتها عن عملية إطلاق النار في راموت وتتوعد بالمزيد

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مسوليتها عن عملية إطلاق النار التي وقعت صباح أمس الإثنين قرب مفترق راموت بمدينة القدس.

وقالت القسام في بيان، اليوم الثلاثاء، أن العملية التي نفذها مقاتلوها أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة آخرين جراح عدد منهم خطيرة، مؤكدة استشهاد منفذي العملية.

وأضافت أنها تزفّ الشهيدين مثنى ناجي عمر ومحمد بسام طه (منفذا عملية إطلاق النار).

ووجهت القسام رسالة للاحتلال: «العملية النوعية التي باغتتك زمانًا ومكانًا هي رسالةٌ واضحةٌ بأن كل محاولاتك الفاشلة لتجفيف منابع المقاومة، لن تعود عليك إلا بإراقة دماء جنود جيشك النازي ومستوطنيك المجرمين من حيث لا تحتسب؛ وبأكثر مما تظن».

وشددت كتائب القسام على فشل كل محاولات الاحتلال في تشكيل حالة ردعٍ عبر العقاب الجماعي لأبناء الشعب الفلسطيني.

ونوهت بأن تلك المحاولات البائسة لن تكون إلا فتيلًا للانفجار الواسع في وجه الاحتلال، وأن مواصلته حرب الإبادة والتعدي على المقدسات والأرض والإنسان، ستواجه بصلابة الشعب الصامد والمقاومة الباسلة.

وقتل سبعة إسرائيليين وأصيب نحوُ 15 شخصًا في إطلاق نار نفَّذه مسلحان عند مفترق راموت بالقرب من القدس.

وفي أعقاب العملية، فرض جيش الاحتلال طوقًا عسكريًا على أربع قُرى في الضفة الغربية على خلفية هجوم راموت في القدس، ونفّذ اقتحامات واسعة بعشرات الآليات طال قريتي قطنة والقبيبة.