الصحة تفتتح وحدة للرعاية النهارية لكبار السن ذوي الاضطرابات النفسية بمستشفى الخانكة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح وحدة للرعاية النهارية للمرضى المسنين من ذوي الاضطرابات النفسية بمستشفى الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في إطار تطوير منظومة الرعاية المقدمة لكبار السن بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية والنفسية والتأهيلية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أعدت وجهزت الوحدة لاستقبال المرضى النفسيين من كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، مؤكدًا أن افتتاحها يأتي ضمن التوسع في الخدمات المتخصصة الموجهة لهذه الفئة.

وأشار عبدالغفار إلى أن العالم يشهد تحولًا ديموغرافيًا يتمثل في الزيادة المستمرة في أعداد كبار السن، ما يفرض تحديات متزايدة على النظم الصحية والاجتماعية في ظل ما قد يرتبط بمرحلة الشيخوخة من أمراض مزمنة وضعف جسدي واضطرابات في الحركة، الأمر الذي يستلزم توفير خدمات رعاية متكاملة تلبي احتياجات هذه الفئة.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن وحدة الرعاية النهارية تمثل تطورًا في الخدمات المقدمة لكبار السن من ذوي الاضطرابات النفسية، موضحًا أن رعاية المريض المسن المصاب بالخرف أو أحد الاضطرابات النفسية قد تمثل تحديًا كبيرًا لأفراد الأسرة خاصة في الحالات التي تستدعي المراقبة والإشراف المستمر.

وأضاف أن توفير وحدة للرعاية النهارية ذات طبيعة طبية ونفسية وتأهيلية يمثل أهمية كبيرة في دعم المرضى وأسرهم من خلال إتاحة بيئة آمنة ومتخصصة تساعد على الحفاظ على استقرار المريض النفسي وتنشيط قدراته وتقديم الرعاية اللازمة خلال فترة تواجده بالوحدة.

وأوضحت الدكتورة سالي نوبي مدير عام الطب النفسي التخصصي بالإدارة أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن نحو 14% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا فأكثر يعيشون مع اضطراب نفسي، فيما يُقدر عدد الأشخاص الذين يعيشون مع اضطراب الخرف حول العالم بنحو 57 مليون شخص.

وفي السياق ذاته أوضحت الدكتورة مايسة عفيفي مدير إدارة طب نفسي المسنين أن الخدمات المقدمة داخل الوحدة ترتكز على تنشيط القدرات المعرفية والتأهيلية للمرضى وفق بروتوكول علاجي قائم على المعايير العلمية الدولية.

ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح فارس مدير مستشفى الخانكة أنه تم الإشراف ميدانيًا على أعمال إعداد وتجهيز الوحدة مع توفير فريق علاجي مؤهل ومدرب على آليات تقديم الخدمات الطبية والنفسية والتأهيلية بما يضمن رعاية متخصصة وفق أسس علمية ومهنية.